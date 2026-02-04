Eurodeputatul Dragoș Benea, despre A13: „Perseverența cu care autoritățile băcăuane s-au implicat în proiect nu are corespondent în Covasna şi Braşov”

Firma contractată pentru a face studiul de fezabilitate pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău întâmpină dificultăți în județele Covasna și Brașov – detalii AICI. Eurodeputatul Dragoș Benea susține că blocajul este cauzat de „interesele politice și imobiliare” din cele două județe.

Foto: arhivă

„Buna-credință şi perseverența cu care autoritățile administrative din județul Bacău s-au implicat în proiectul autostrăzii A13 Bacău – Braşov nu au, după câte se pare, corespondent în județele Covasna şi Braşov unde, potrivit declarațiilor proiectantului Consitrans, primează interese politice şi imobiliare. Nicidecum dorința de trecere a Carpaților şi conectate prin autostradă a Moldovei şi Transilvaniei, pe ruta cea mai fezabilă din punct de vedere tehnic şi economic”, a precizat Dragoș Benea.

Doar cei 74 de kilometri care tranzitează județul Bacău „sunt clari”, conform proiectantului, restul până la 180 făcând obiectul unor interminabile tergiversări care țin pe loc această investiție strategică în infrastructura majoră a României.

„Ştiam că A13 întâmpină obstacole şi piedici, dar la mijlocul lui 2024, odată cu rezilierea contractului cu proiectantul neserios de până atunci, am considerat că foaia a fost dată înainte, iar noul proiectant – cel de la autostrada A7, care merge ceas – nu va fi şicanat şi blocat în eforturile sale de a livra, cât mai repede, o documentație tehnică bine făcută, iar licitația pentru execuția lucrărilor să înceapă cu celeritate. Iată că lucrurile nu stau nici pe departe aşa!”, a mai spus eurodeputatul Benea.

De asemenea, el a subliniat că nu Bruxelles-ul ne-ar impune o agendă potrivnică intereselor naționale privind dezvoltarea României, ci noi înșine ne punem piedici.