Eurodeputatul Dragoș Benea: „Ilie Bolojan stă la Palatul Victoria doar din mila lui George Simion!”

Președintele PSD Bacău, eurodeputatul Dragoș Benea, a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, și a actualului premier Ilie Bolojan, acuzându-i de ipocrizie și lipsă de consecvență politică în contextul instalării noului Guvern.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Benea susține că „duplicitatea și ipocrizia” au caracterizat conduita politică a lui George Simion în ultima săptămână și afirmă că premierul Ilie Bolojan își păstrează funcția „doar din mila” liderului AUR.

„Demisul Bolojan stă agățat de scaunul puterii de la Palatul Victoria doar din mila acestuia”, a scris liderul PSD Bacău.

Eurodeputatul social-democrat consideră că această situație este evidentă și pentru cei care, în opinia sa, „și-au făcut o profesie din mistificarea realității”.

Totodată, Dragoș Benea îi critică pe cei care solicită public demisia premierului, susținând că aceștia ignoră rolul pe care l-ar fi avut George Simion în menținerea actualei formule guvernamentale.

„Corul ipocriților care cer, de ochii lumii, demisia demisului Bolojan să-și amintească un lucru simplu: lipsa de cuvânt a lui Simion e piatra de temelie pe care se sprijină, la Palatul Victoria, scaunul strâmb al «providențialului» de la Oradea”, a mai afirmat Dragoș Benea.