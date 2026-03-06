Eurodeputatul Dragoș Benea, reacție în scandalul zborului din Dubai: „O reuşită remarcabilă a diplomației române că o minoră a fost abandonată pe dinafară”

Eurodeputatul Dragoș Benea (președintele PSD Bacău) a reacționat în urma scandalului izbucnit după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avionul care a repatriat mai mulți cetățeni români blocați în Dubai: „Scandalos și repugnant!!!”
Este o reuşită remarcabilă a diplomației române că o minoră a fost abandonată pe dinafara zborului cu care urmau să fie repatriați cetățeni români din Dubai.
Dacă se confirmă că avionul a decolat spre Bucureşti pe jumătate gol, reuşita diplomației române este cu atât mai remarcabilă, o realizare de magnitudine istorică în lumina căreia întreb, răspicat: Mai e în funcție, la Externe, Oana Țoiu?
Userismul este o patologie sectaristă în toată puterea cuvântului, în numele căreia – în modul cel mai mârşav cu putință – copiii sunt abandonați prin aeroporturi din țări aflate sub tirul rachetelor & dronelor ucigaşe!
Scandalos & repugnant!!!
- eurodeputatul Dragoș Benea
Comentarii
Dan a zis
Bine șefu, dar A13 cam când zici ca e gata?
Că autostrada pe care ai început-o cu Ponta și cu turcii în 2015 e aproape gata.
Noroc de tine că altfel tot pe E 85 mergeam.
Oana Bănel a zis
De ce stați cu ei la guvernare? De ce ați făcut guvern cu ei??? De ce le-ați dat cele mai puternice portofolii??? EEste fără măsură de tupeistă intervenția ta!!!
DanaS a zis
Mai este in functie…si va mai fi…Felicitari doamnei Ministru! Cu toate ca nu-s admiratoarea dumneaei,consider ca procedat corect.