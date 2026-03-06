Eurodeputatul Dragoș Benea, reacție în scandalul zborului din Dubai: „O reuşită remarcabilă a diplomației române că o minoră a fost abandonată pe dinafară”

Eurodeputatul Dragoș Benea (președintele PSD Bacău) a reacționat în urma scandalului izbucnit după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avionul care a repatriat mai mulți cetățeni români blocați în Dubai: „Scandalos și repugnant!!!”

Este o reuşită remarcabilă a diplomației române că o minoră a fost abandonată pe dinafara zborului cu care urmau să fie repatriați cetățeni români din Dubai.

Dacă se confirmă că avionul a decolat spre Bucureşti pe jumătate gol, reuşita diplomației române este cu atât mai remarcabilă, o realizare de magnitudine istorică în lumina căreia întreb, răspicat: Mai e în funcție, la Externe, Oana Țoiu?

Userismul este o patologie sectaristă în toată puterea cuvântului, în numele căreia – în modul cel mai mârşav cu putință – copiii sunt abandonați prin aeroporturi din țări aflate sub tirul rachetelor & dronelor ucigaşe!

Scandalos & repugnant!!!