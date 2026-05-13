Evaluările naționale 2026: un nou pas spre învățarea aplicată și sprijinirea fiecărui elev

Inspectoratul Școlar Județean Bacău informează că evaluările naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se desfășoară, în acest an școlar, într-un nou cadru metodologic, reglementat prin OMED nr. 6.405/2025. Schimbările aduse urmăresc transformarea evaluării într-un instrument modern, centrat pe dezvoltarea competențelor reale ale elevilor și pe sprijinirea progresului individual.

Noua abordare pune accent pe înțelegerea și aplicarea cunoștințelor, nu doar pe reproducerea informațiilor memorate. Subiectele sunt construite pornind de la contexte apropiate de experiența de viață a copiilor, iar itemii de evaluare urmăresc dezvoltarea alfabetizării funcționale și a gândirii critice.

Elevii vor avea de rezolvat sarcini care presupun:

înțelegerea și utilizarea informațiilor din texte;

formularea și argumentarea unor opinii;

identificarea unor soluții variate pentru probleme practice;

aplicarea cunoștințelor în contexte reale și interdisciplinare.

La nivelul județului Bacău, sunt înscriși:

elevi în clasa a II-a: 39 de elevi – învățământ privat, 5438 de elevi -învățământ de stat;

elevi în clasa a IV-a: 11 elevi- învățământ privat, 5592-învățământ de stat;

elevi în clasa a VI-a: 9 elvi-învățământ privat, 5232-învățământ de stat.

Prin introducerea itemilor-pilot și prin corelarea evaluărilor cu standardele internaționale de tip PISA, TIMSS și PIRLS, sistemul educațional urmărește o pregătire mai eficientă a elevilor pentru provocările viitoare.

Evaluarea națională de la finalul clasei a II-a:

12 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – limba română

12 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris – limba maternă

13 mai 2026 – Limbă și comunicare – citit – limba română

13 mai 2026 – Limbă și comunicare – citit – limba maternă

14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului

15 mai 2026 – Limbă și comunicare – scris-citit – limba română pentru minoritățile naționale

Evaluarea națională de la finalul clasei a IV-a:

19 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba română / limba română pentru minoritățile naționale

20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

21 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă

Evaluarea națională de la finalul clasei a VI-a:

26 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba română / limba română pentru minoritățile naționale

27 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

28 mai 2026 – Limbă și comunicare – limba maternă

Rezultatele acestor evaluări nu se înscriu în catalog și nu sunt utilizate pentru clasificarea sau ierarhizarea elevilor. Scopul evaluărilor este unul diagnostic și formativ: identificarea nivelului de dezvoltare al competențelor și adaptarea procesului educațional la nevoile reale ale fiecărui copil.

Evaluările naționale reprezintă, astfel, un instrument de sprijin pentru elevi, profesori și părinți, contribuind la construirea unui parcurs educațional echilibrat și orientat spre competențe utile în viața de zi cu zi.

sursa: comunicat de presă Inspectoratul Școlar Județean Bacău