EXCLUSIV! Stare de alertă în 65 de localități din Bacău, după un nou eșec ADIS. Decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – UPDATE

UPDATE: Autoritățile din județul Bacău au declarat stare de alertă în toate cele 65 de unități administrativ-teritoriale (UAT), ca urmare a unei situații de urgență generate de întreruperea serviciului de salubrizare. Măsura este valabilă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 2 mai 2026.

Decizia a fost luată în contextul unui „eșec al utilității publice”, care a dus la suspendarea colectării deșeurilor, cu impact direct asupra sănătății publice și mediului. Autoritățile consideră situația una critică, ce necesită intervenții urgente și coordonate.

Hotărârea prevede mobilizarea instituțiilor responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău va transmite documentul către Ministerul Afacerilor Interne, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență, precum și către Instituția Prefectului – Județul Bacău și Consiliul Județean Bacău.

De asemenea, vor fi informate Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, toate cele 65 de primării afectate și alte instituții relevante, pentru a sprijini intervențiile necesare.

Starea de alertă permite adoptarea unor măsuri rapide pentru remedierea situației, inclusiv contractarea de urgență a unor operatori de salubrizare sau mobilizarea resurselor locale și naționale.

Autoritățile urmează să comunice în perioada următoare soluțiile concrete pentru reluarea serviciului de colectare a deșeurilor și evitarea agravării situației.

Știrea inițială:

Un număr de 65 de localități ale județului rămân de azi cu gunoiul nestrâns de la pubele, după ce contractul cu Romprest a expirat, iar ADIS Bacău (asociația care tutelează serviciul de salubrizare în județ) a eșuat în organizarea unei noi achiziții publice.

Arhivă: Moinești, 30 decembrie 2017

Autoritățile din județul Bacău au anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care va avea loc pe 2 mai 2026, la ora 12:00. Întâlnirea se va desfășura online, prin intermediul aplicației WhatsApp.

Pe ordinea de zi se află un subiect major: declararea stării de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale din județ, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu aceeași dată.

Măsura este analizată ca urmare a apariției unei situații de urgență generate de disfuncționalități ale unui serviciu public esențial, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare. Autoritățile urmează să decidă dacă situația impune instituirea stării de alertă, care ar permite adoptarea unor măsuri rapide pentru remedierea crizei.

Ce a aprobat Guvernul?

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat o hotărâre care permite declanșarea procedurilor pentru instituirea stării de alertă în județul Bacău, în contextul unei situații de urgență ce afectează zeci de localități.

Potrivit documentului, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne sunt abilitați să avizeze propunerea autorităților județene privind declararea stării de alertă în 65 de unități administrativ-teritoriale. Măsura ar urma să fie aplicată pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 2 mai 2026, cu posibilitatea de prelungire sau încetare, în funcție de evoluția situației.

Hotărârea mai prevede că Instituția Prefectului din județul Bacău va transmite lunar rapoarte către Departamentul pentru Situații de Urgență privind stadiul măsurilor adoptate pentru revenirea la normalitate.

De asemenea, documentul stabilește că toate instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv autoritățile locale și județene, vor pune în aplicare măsurile dispuse prin acte administrative.

Hotărârea este semnată de prim-ministrul Ilie-Gavril Bolojan, în calitate de președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Unde se declară stare de alertă?

Compania Romprest Service SA a făcut salubrizare în 65 de localități ale județului, membre ale ADIS, pe baza unui contract câștigat în 2015 și derulat din ianuarie 2016. Cele 65 de UAT-uri sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Căiuți, Cașin, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dealu Morii, Dămienești, Dofteana, Filipeni, Găiceana, Ghimeș-Făget, Glăvănești, Gura Văii, Huruiești, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Mănăstirea Cașin, Măgirești, Motoșeni, Negri, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Pâncești, Parava, Pârgărești, Parincea, Pîrjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Scorțeni, Secuieni, Solont, Ștefan cel Mare, Stănișești, Strugari, Tătărăști, Târgu Trotuș, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Zemeș.

În medie, din cele 65 de localități se colectează zilnic circa 150 de tone de deșeuri.

VOM REVENI!