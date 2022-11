EXCLUSIV! DNA cercetează accidentul produs de Viziteu cu Dusterul Primăriei Bacău

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal, în cazul accidentului produs de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu cu Dusterul instituției. Evenimentul rutier s-a produs în august, însă a fost ținut secret.

Primarul Bacăului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a fost implicat într-un accident cu mașina de serviciu, pe un drum forestier din Neamț. Duminică, 7 august 2022, edilul a luat de la un subordonat cheile Dusterului și a plecat la Schitul Stănile, din comuna Bicazul Ardelean, pe Ceahlău.

Potrivit unei Hotărâri de Consiliu Local, HCL 56/2015, mașinile Primăriei pot fi conduse doar de șoferii instituției. În caz contrar, trebuie întocmite documente suplimentare.

La întoarcerea de pe Ceahlău, pe un drum forestier, primarul a izbit mașina de o stâncă, după care a sunat la 112. Poliția a venit, a făcut constatarea, iar Dusterul a fost transportat la service. Din acel moment, primarul Viziteu a așteptat soluționarea dosarului de daună pe asigurarea facultativă de la Omniasig.

Poliția Bacău și Inspectoratul General a Poliției Române (IGPR) nu au răspuns nici până acum dacă s-au autosesizat sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu.

În schimb, DNA a deschis un dosar penal, în care sunt cercetate împrejurările în care a fost utilizat și accidentat Dusterul Primăriei. Ziarul de Bacău a întrebat DNA dacă primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu este cercetat penal. „Persoana menționată de dvs. în solicitare nu are calitate de suspect sau inculpat în legătură cu aspectele menționate de dvs. în solicitare”, a răspuns parchetul anticorupție. Potrivit legii, alte informații din dosar nu au putut fi furnizate, în acest stadiu al cercetărilor, a explicat DNA.

Misterul foii de parcurs pe care apare numele primarului Viziteu

Ziarul de Bacău a intrat în posesia foii de parcurs ne-anonimizate întocmite pe 1 august 2022, pe care apar menționați șoferii Dusterului accidentat. Într-un răspuns anterior, funcționarii Primăriei au ținut să ascundă datele șoferilor care apar pe document (vezi aici!), deși numele angajaților instituției sunt publice.

FACSIMIL: foaia de parcurs pentru Dusterul accidentat

Așa cum se poate observa în facsimilul de mai sus, în mijlocul câmpului destinat șoferilor este menționat numele unuia dintre consilierii primarului, Tudor Irinel, cel care avea în primire mașina. Numele a fost scris mare, în dreptul șoferilor 1 și 2 din formular. Deasupra, apare scris mărunt numele primarului Bacăului.

Pentru că modul în care a fost completată foaia de parcurs ar putea ridica semne de întrebare, am solicitat de la primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu o explicație. „Nu știu nimic despre o foaie de parcurs. O foaie de parcurs se completează… pe parcurs. Am patru nume… în nume, Stanciu, Viziteu, Lucian, Daniel! Pe formularele tipizate de obicei nu încap toate să le scriu”, a replicat edilul. Viziteu a mai precizat că nu are cunoștință să se fi produs vreo ilegalitate în legătură cu acest document.

Fragment din dialogul purtat de primarul Viziteu cu reporterul Ziarului de Bacău, în timpul unei conferințe de presă ce avea altă temă:

