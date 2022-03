EXCLUSIV! DNA și Parchetul de pe lângă Tribunal au clasat dosarul FCM Bacău. Romeo Stavarache: „Răul făcut e ireversibil, iar timpul pierdut nu mai poate fi dat înapoi nicicum!”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și Serviciul Teritorial Bacău al Direcției Naționale Anticorupție au clasat celebrul dosar FCM Bacău, în care au fost cercetați fostul primar Romeo Stavarache, consilierii locali George Bogatu, Ilie Bârzu și Neculai Nechita, administratorul public Leonard Pădureanu și omul de afaceri Liviu Goian.

Romeo Stavarache

Cercetarea în dosarul privind finanțarea clubului de fotbal FCM Bacău, devenit ulterior Sport Club Bacău, a fost reluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, așa cum a arătat Ziarul de Bacău la începutul acestui an. În urma verificărilor, procurorii au clasat dosarul în ceea ce îi privește pe foștii consilieri locali George Bogatu, Ilie Bârzu și Neculai Nechita și alți funcționari. În schimb, au disjuns și declinat către DNA Bacău cauza privindu-l pe fostul primar Romeo Stavarache, suspectat de abuz în funcție.

La începutul acestui an, DNA Bacău a clasat cauza, considerând că faptele pentru care s-a dispus declinarea către instituție nu sunt prevăzute de legea penală (vezi facsimil jos!).

Astfel, se încheie definitiv unul dintre cele mai stufoase dosare, în care a fost cercetat un prejudiciu de peste 13 milioane de lei și în care au fost trimise în judecată personaje de prim rang din administrația băcăuană.

„Răul făcut este ireversibil”

Contactat de Ziarul de Bacău în urma închiderii dosarului, fostul primar Romeo Stavarache a declarat că decizia de clasare demonstrează neimplicarea sa în chestiunile invocate de procurori. În schimb, a spus fostul edil, abuzurile la care a fost supus el și familia sa „nu mai pot fi îndreptate”.

„Iată că, după 6 ani de zile justiția a demonstrat, o dată în plus, că, atât prin sentința Tribunalului Neamț, rămasă definitivă la Curtea de Apel Bacău, cât și prin ordonanța unui procuror șef DNA, eu nu am avut nicio implicare și nimic de a face cu chestiunile invocate de procurori legate de fotbal. La acel moment, prin deciziile politice de la nivel local și național s-a dorit eliminarea mea din politică și administrație. Timpul va demonstra că tot ceea ce mi s-a întâmplat nu a fost decât voința unor politicieni, dublată de deciziile arbitrare ale justiției locale. Nu mi-am pierdut niciodată speranța că abuzurile la care am fost supusi, eu și familia mea, vor iesi la iveală la un moment dat. Din păcate pentru mine și comunitatea băcăuană răul făcut e ireversibil, iar timpul pierdut nu mai poate fi dat înapoi nicicum”, a declarat fostul primar Romeo Stavarache.

Vă prezentăm în facsimil ordonanța de clasare a DNA Bacău:

Ordonanta DNA Clasare Dosar… by Florin Popescu