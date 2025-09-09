EXCLUSIV: Secțiile de natație de la SCM Bacău pierd accesul la bazinul Primăriei, din cauza datoriilor. Criza ar putea închide mai multe secții ale clubului

Sport Club Municipal Bacău, club guvernamental, se confruntă cu o gravă criză financiară, care ar putea duce la închiderea mai multor secții. În primă fază, secțiile de natație își vor pierde în scurt timp obiectul de activitate, din cauza datoriilor acumulate pentru accesul la Bazinul de Înot. Situația este cu atât mai curioasă, cu cât copiii legitimați la secțiile de înot și sărituri în apă ale SCM plătesc „sponsorizări” ilegale pentru accesul la bazin.

Datoriile SCM către Primăria Bacău au crescut foarte mult în ultima vreme. „Soldul debitor (datoriile restante – n.r.) al SCM către Bazinul de Înot este în valoare de 62.523 de lei. La sfârșitul lunii august a fost trimisă către clubul ministerului o somație de plată, în urma căreia a fost achitată o parte din soldul anterior, însă nu a fost stins debitul. Prin urmare, săptămâna aceasta va fi trimisă o notificare de constatare a rezilierii de drept a contractului de închiriere”, a precizat municipalitatea, la solicitarea Ziarului de Bacău.

Ion Șarban, directorul SCM Bacău, a confirmat situația gravă la care s-a ajuns. „Chiar am avut o ședință cu antrenorii, pentru că avem o somație de la administrația bazinului. Până acum eram îngăduiți să facem plata la o anumită perioadă, dar acum s-au strâns niște datorii, pentru că bugetul nostru nu doar că nu a crescut, ci chiar a scăzut. Ne aflăm într-un impas major, pentru că nu mai avem acces la bazin. Am făcut cunoscută situația la București, de unde aștept o rezoluție. La acest moment, pur și simplu nu putem asigura anumite cheltuieli. Vor fi afectați 7 antrenori, care au fiecare cel puțin zece sportivi la natație, și de performanță, și de inițiere”, a declarat Șarban.

Sursa de finanțare a SCM Bacău este Agenția Națională pentru Sport. Așa cum Ziarul de Bacău a arătat, copiilor legitimați la secțiile de înot și sărituri în apă li s-au solicitat ilegal „sponsorizări” drept cotizații pentru accesul la bazin (detalii AICI).

„E adevărat că unii părinți plătesc benevol, sub formă de sponsorizare. E o situație inedită, nu s-a mai întâmplat, bănuiesc că abonamentele pe care le-am făcut pentru unii sportivi rămân valabile. A fost și poliția economică în control, totul a fost în regulă”, a susținut directorul SCM Bacău.

Clubul guvernamental a achitat doar circa 20 la sută din datoria la bazinul de înot al Primăriei, dar prea puțin pentru continuarea derulării contractului. Problemele cu banii au început să se agraveze în ultimii 3 ani, susține Șarban, când municipalitatea a „înăsprit” de mai multe ori condițiile de acces la bazin: „La fiecare Crăciun, au majorat taxele de acces la bazin!”.

De asemenea, lipsa de finanțare afectează în mod cronic clubul. „Am moștenit un colos cu picioare de lut: clubul are foarte multe secții, iar finanțarea nu mai corespunde necesităților. Nu e decizia mea, ci a ANS, dar probabil va trebui să renunțăm la unele secții sau la unii antrenori. Cu actuala bugetare, mai putem face față doar cu 3-4 secții (din totalul de 15 – n.r.), fenomen valabil în toată țara”, a mai afirmat Ion Șarban.