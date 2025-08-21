EXCLUSIV! Un alt sportiv băcăuan de top, reținut de Poliție! Igor Botez, campion național la lupte, ar fi bătut un bărbat la un club de noapte

Violențele comise de sportivii băcăuani par să nu mai fie excepții. După cazul mediatizat de Ziarul de Bacău, în care boxerul Renato Nica a lovit un alt tânăr sportiv în fața unei săli de jocuri, a venit rândul unui alt sportiv să ajungă pe mâna autorităților.

Este vorba despre Igor Botez Andrei, în vârstă de 22 de ani, campion național la lupte greco-romane, legitimat la CSM Bacău și sportiv în lotul național al României. Acesta ar fi lovit de mai multe ori un bărbat de 36 de ani, în urma unei încăierări în clubul de noapte Principe din Măgura.

Bărbatul a depus plângere la Poliție, iar în urma cercetărilor, oamenii legii au decis reținerea sa pentru 24 de ore. „A fost deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe. Persoana în cauză a fost reținută 24 de ore, iar acum este sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău pentru Ziarul de Bacău.

Igor Botez este campion național la lupte greco-romane și a fost la un pas de bronz la Campionatele Europene U23 de la București, unde a ocupat în final locul 5. Este pregătit de fratele său, Irinel Botez. La fel ca în cazul boxerului Renato Nica, și Igor Botez a fost premiat de Consiliul Local pentru rezultate deosebite.

Vom reveni cu un punct de vedere de la conducerea clubului CSM Bacău, care nu a răspuns până la această oră solicitărilor noastre.