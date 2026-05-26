EXCLUSIV! Un nou eșec ADIS: licitația de 375 milioane lei pentru salubrizarea în 65 de localități a fost anulată

Licitația de 375 de milioane de lei pentru salubrizarea în 65 de localități ale județului Bacău în următorii 8 ani a fost anulată. ADIS a luat această decizie după ce, la data limită, de 19 mai 2026, nu s-a primit nicio ofertă.

În plină criză a deșeurilor, ADIS (asociația tutelară a serviciilor de salubrizare din județ, din care fac parte primăriile și Consiliul Județean) înregistrează un nou eșec. Licitația care avea termen de depunere a ofertelor 19 mai 2026 a fost anulată, din lipsa ofertelor.

Procedura a părut de la început „cusută cu ață albă”, deoarece a fost lansată de fostul director executiv, Viorel Hotea, chiar înaintea Revelionului, iar eventualele contestații asupra caietului de sarcini au putut fi depuse doar până la 8 ianuarie 2026. După lansarea licitației, Hotea a demisionat, pe fondul unei anchete declanșate de DNA Bacău.

Decizia anulării licitației deschise a fost luată marți, 26 mai 2026.

Cele 65 de UAT-uri vizate de contract sunt municipiile Onești și Moinești, orașul Dărmănești și 62 de comune: Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Bârsănești, Berești Tazlău, Berzunți, Blăgești, Bogdănești, Brusturoasa, Buciumi, Căiuți, Cașin, Colonești, Corbasca, Coțofănești, Dealu Morii, Dămienești, Dofteana, Filipeni, Găiceana, Ghimeș-Făget, Glăvănești, Gura Văii, Huruiești, Izvorul Berheciului, Lipova, Livezi, Mănăstirea Cașin, Măgirești, Motoșeni, Negri, Odobești, Oituz, Oncești, Orbeni, Palanca, Pâncești, Parava, Pârgărești, Parincea, Pîrjol, Plopana, Podu Turcului, Poduri, Răchitoasa, Roșiori, Sănduleni, Sascut, Scorțeni, Secuieni, Solont, Ștefan cel Mare, Stănișești, Strugari, Tătărăști, Târgu Trotuș, Ungureni, Urechești, Valea Seacă, Vultureni, Zemeș.

Vom reveni.