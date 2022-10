EXCLUSIV: Viziteu a depus mărturie în dosarul angajărilor ilegale de la cabinetul său. Vezi ce a spus primarul Bacăului la Tribunal!

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, s-a prezentat, ieri, la Tribunalul Bacău, unde a depus mărturie în dosarul penal, în care sunt judecate angajările ilegale de la cabinetul său. Edilul a fost însoțit de doi dintre actualii săi consilieri, care și-au „rupt” câteva ore din programul de muncă pentru a-și acompania șeful.

Deși ședința de judecată ar fi trebuit să fie publică, reprezentantului Ziarului de Bacău i s-a interzis să-și facă meseria și i s-a cerut să-și șteargă notițele. Chiar și așa, vă prezintăm aspecte relevante din mărturia depusă de primarul Bacăului.

În fața instanței de judecată de judecată, Viziteu a susținut că, din octombrie până în noiembrie 2020, nu a știut că Ion Barbu nu lucra la serviciul Resurse umane. De altfel, edilul a răspuns „nu îmi amintesc” la câteva întrebări importante:

LDSV : În noiembrie, luna următoare, când șeful de cabinet, domnul Leonard Bulai, a făcut o serie de propuneri pentru exercitarea temporară de funcții, printre care se afla și șeful serviciului Resurse umane. Atunci am înțeles că se vacantase postul. Nu am știut și nu mi-a spus nimeni când s-a întâmplat acest lucru. Nu l-am întrebat pe domnul Popovici (Ovidiu Popovici, secretarul general al municipiului – n.n)

Avocații l-au chestionat pe primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu despre angajarea lui Ionuț Avram și a celuilalt consilier fără diplomă de licență.

Întrebare: Explicați procedura numirii în funcția de consilier a lui Avram Ionuț!

LDSV: După învestirea în funcție din 22 octombrie 2022, am ajuns în Primărie și, pe lângă altele, am solicitat prezența unui reprezentant de la Resurse umane, față de care mi-am exprimat opinia să numesc niște persoane, conform legii, printre aceștia fiind Ionuț Avram. Ceilalți au fost Leonard Bulai, Cochior Andreea, Tudor Irinel și Tudor Mădălin. Procedura de angajare a fost între aceste persoane și serviciul Resurse umane, fără o implicare din partea mea. Procedura s-a finalizat cu referatul de numire în funcție întocmit de domnul Barbu, iar în baza acestor referate a fost emisă dispoziția de primar. Dl. Irinel Tudor mi-a spus că nu are studii superioare, am presupus că ceilalți 4 au studii superioare, de vreme ce Resursele umane au întocmit referatele de angajare. Serviciul Juridic a întocmit dispozițiile de angjare, iar eu le-am semnat. Ulterior a venit și contractul de muncă, pe care l-am semnat.

Întrebare: În prezența dvs, ați auzit că i s-a cerut lui Ionuț Avram diploma de studii superioare?

LDSV: La angajare, nu, ulterior am auzit-o pe șefa de la Resurse umane, când a venit să mă informeze că doi dintre angajați nu aveau diplome de studii superioare. Știu că le-a cerut de mai multe ori acest lucru și, când problema a persistat, chiar eu le-am cerut să le aducă. Ei mi-au promis că vor face toate diligențele să le prezinte. După o săptămână, două, văzând că nu le aduc, am discutat cu secretarul general cum să procedăm, s-a trimis o scrisoare la Universitatea din Iași, pentru a ne preciza dacă dl. Avram avea sau nu diplomă și am făcut somație ca în 48 de ore să vină cu diploma, sub sancțiunea întreruperii contractului. Aceștia nu au venit cu diplomele, și-au depus demisiile, contractele de muncă au fost încheiate. La secretariat a fost depusă o adeverință care atesta că Avram Ionuț ar fi avut diploma de licență. Din acest motiv am considerat necesar să trimitem adresa către universitate, pentru a verifica, pentru că nu avea număr de înregistrare. Ni s-a răspuns că nu are diplomă de licență.

Întrebare: Ați semnat concomitent referatul, dispoziția și contractul de muncă?

LDSV: Nu îmi amintesc!