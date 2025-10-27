Exploatare masivă a trufelor negre în județul Bacău! Garda de Mediu a aplicat amenzi de 390.000 lei

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au desfășurat o serie de controale ample în ultima perioadă, care au scos la iveală o supra-exploatare masivă a „aurului negru” din pădurile județului.

„Vorbim despre tone de trufe recoltate și comercializate cu încălcarea gravă a legislației de mediu, o practică ce produce dezechilibre serioase ale habitatelor naturale”, transmit reprezentanții Grăzii de Mediu Bacău.

Cifrele sunt grăitoare și arată amploarea fenomenului. O firmă avea autorizație de mediu pentru a recolta/achiziționa 550 kg de trufe pe tot anul 2025. În realitate, doar în perioada iunie – septembrie, aceasta a achiziționat aproape 26.800 kg.

Altă firmă avea o limită aprobată prin actul de reglementare de 250 kg (0,25 tone). A fost descoperită că a colectat și achiziționat peste 4.300 kg (4,398 tone).

O a treia societate, cu o limită de 1.200 kg , a fost identificată ca transportând din județ, în doar 3 luni, peste 23.000 kg de trufe.

„De ce este acest lucru atât de grav? Autorizațiile de mediu stabilesc cantități maxime tocmai pentru a proteja resursa! Aceste limite sunt calculate pe baza unor studii științifice care asigură potențialul biologic de regenerare a speciilor. Recoltarea ilegală și supra-exploatarea distrug echilibrul ecologic și habitatul trufelor pentru anii următori!”, mai transmite Grada de Mediu.

Pentru nerespectarea flagrantă a condițiilor din autorizațiile de mediu, comisarii GNM Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală, până în prezent, de 390.000 lei.

Pe lângă amenzi, s-au dispus măsuri drastice: s-a interzis continuarea activității de recoltare, achiziționare și comercializare a trufelor pentru operatorii economici vinovați. S-a sancționat și funcționarea unor puncte de achiziție care operau fără a fi autorizate conform legii.

Cum se recoltează legal trufele negre? Informații utile pentru toți cetățenii

Pentru consum propriu, legislația (procedura din 2008) permite persoanelor fizice să recolteze trufe sau alte produse din flora sălbatică pentru consumul propriu în familie, fără a fi nevoie de autorizație.

Pentru comercializare, dacă doriți să recoltați pentru a vinde, să achiziționați de la culegători sau să comercializați trufe, sunteți obligați prin lege să dețineți o Autorizație de Mediu. Această autorizație stabilește exact ce specii, ce cantități și din ce zone aveți voie să recoltați.

„MARE ATENȚIE: Acest drept se poate exercita doar cu acordul proprietarilor sau administratorilor legali ai terenurilor (pădurilor)! Garda de Mediu Bacău rămâne vigilentă! Protejarea resurselor naturale și a biodiversității este prioritatea noastră. Nu vom tolera activitățile care pun în pericol mediul înconjurător!”, atenționează Garda de Mediu Bacău.