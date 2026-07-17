FC Bacău, echipa susținută de frații Pavăl, „înghite” tot bugetul alocat de Primărie pentru sportul băcăuan. Alte trei cluburi rămân fără fonduri

FC Bacău, clubul privat susținut financiar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, ar urma să primească aproape două milioane de lei, nerambursabili, din bugetul municipiului. Suma reprezintă peste 95% din întregul buget pe care Primăria Bacău îl propune anul acesta pentru finanțarea proiectelor sportive, în condițiile în care alte 3 proiecte au fost declarate eligibile, însă fondurile nu mai ajung și pentru acestea.

Formația de seniori FC Bacău a promovat în Liga a II-a în vara anului 2025, după barajul câștigat în fața echipei Unirea Braniștea. Clubul are și o formație secundă în Liga a III-a, iar în mai 2026 echipa de tineret a câștigat Cupa de Tineret organizată de Federația Română de Fotbal.

Aproape tot bugetul pentru FC Bacău

Potrivit proiectului de hotărâre care urmează să fie supus votului Consiliului Local, FC Bacău ar urma să primească 1.980.694 de lei pentru proiectul „Promovarea performanței sportive în fotbal, sector juvenil și senior, sezon 2026–2027”.

Dosarul depus de club a obținut 88,83 puncte și s-a clasat pe primul loc în cadrul programului „Promovarea sportului de performanță”.

În total, Primăria Bacău propune alocarea sumei de 2.080.369 de lei pentru proiectele sportive din 2026. Finanțarea destinată FC Bacău reprezintă peste 95% din această sumă.

Diferența de 99.675 de lei ar urma să ajungă la Asociația Club Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău, pentru proiectul „Pici care știu să pice… și să se ridice!”. Dosarul a obținut 93,33 puncte și a fost singurul proiect din programul „Sportul pentru toți” inclus pe lista beneficiarilor.

Patru proiecte admise, dar bani numai pentru FC Bacău

În urma evaluării, patru proiecte au fost declarate eligibile și admise în cadrul programului „Promovarea sportului de performanță”. Cu toate acestea, în anexa proiectului de hotărâre care cuprinde beneficiarii finanțărilor apare numai FC Bacău.

Celelalte trei proiecte admise, depuse de Aerostar Bacău, Știința Bacău și Dan Gym Box, nu primesc bani în forma actuală a proiectului. Documentația precizează că finanțările se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat pentru anul 2026.

Club Sportiv Aerostar Bacău a solicitat 420.000 de lei pentru proiectul „Generația viitoare – program de dezvoltare fotbalistică pentru juniori”, care a obținut 83,83 puncte.

Club Sportiv Știința Bacău a cerut 372.960 de lei pentru susținerea echipei feminine de volei în Campionatul Național 2026–2027. Proiectul a fost declarat eligibil și admis, cu 81,33 puncte, dar nu a fost inclus pe lista beneficiarilor finanțării.

Club Sportiv Dan Gym Box a solicitat 179.550 de lei pentru proiectul „Promovarea imaginii boxului băcăuan la nivel regional și național”. Dosarul a obținut 73,66 puncte și a fost, la rândul său, admis, însă nu va primi bani din bugetul prevăzut în actualul proiect.

Patru proiecte respinse la sportul de performanță

Asociația Mega Force Rally Team Bacău a solicitat 128.000 de lei pentru participarea la competițiile naționale de automobilism sportiv din 2026. Proiectul a obținut 65,33 puncte, sub pragul minim de 70 de puncte necesar pentru selectarea în vederea finanțării.

Club Sportiv Sculptforce a cerut 16.524 de lei pentru participarea sportivului George Alexandru Juderdeanu la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, programat în perioada 29 octombrie–2 noiembrie 2026. Dosarul a fost declarat neeligibil deoarece nu a îndeplinit condiția referitoare la sediul solicitantului.

Federația Română de Baschet a solicitat 27.000 de lei pentru proiectul „De la primul coș la performanță – Baschet 3×3 Bacău 2026”. Cererea a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind sediul, dar și pentru că nu ar fi fost depus al doilea exemplar al documentației și varianta electronică.

Sport Club Municipal Bacău a solicitat 250.000 de lei pentru proiectul „Sportul municipal băcăuan: șansă, promovare, participare, reprezentare, comunitate, succes”. Dosarul a fost declarat neeligibil din cauza lipsei unei declarații obligatorii din documentație.

Un singur proiect finanțat la „Sportul pentru toți”

În cadrul programului „Sportul pentru toți”, proiectul depus de Bronx Powerlifting Club Bacău a fost declarat eligibil și admis, cu 93,33 puncte. Clubul ar urma să primească 99.675 de lei.

Celălalt proiect depus în acest program, „Escaladă și alpinism pentru comunitate”, al Asociației Club Sportiv Climbing Karpen, a fost respins. Asociația solicitase 72.000 de lei, însă comisia a constatat lipsa dovezii privind distincțiile obținute în ultimii trei ani și a unei adeverințe referitoare la eventualele litigii cu instituția finanțatoare.

Alocarea celor 2.080.369 de lei și lista beneficiarilor urmează să fie supuse votului Consiliului Local Bacău.