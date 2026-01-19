Festivitate la IPJ Bacău: 41 noi agenți de poliție au depus jurământul de credință

Corpul agenților de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău s-a mărit cu 41 de agenți de poliție, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, promoția ianuarie 2026, care au depus jurământul de credință.

În funcție de mediile obținute și de specializarea urmată pe parcursul pregătirii profesionale, noii agenți de poliție au fost repartizați pe funcțiile vacante existente, în concordanță cu nevoile operative ale unității și cu obiectivul creșterii gradului de siguranță a cetățenilor din județul Bacău.

Aceștia urmează să își desfășoare activitatea în principal în structurile operative ale inspectoratului, contribuind la menținerea ordinii și liniștii publice, precum și la prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

În perioada următoare, tinerii polițiști vor parcurge etapa de tutelă profesională, beneficiind de sprijinul și îndrumarea colegilor cu experiență, pentru o integrare eficientă în activitatea specifică structurilor în care au fost încadrați.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău le urează bun venit noilor colegi și mult succes în cariera de polițist.