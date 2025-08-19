O fetiță de 9 ani din Bacău, preluată de SMURD, din zona Bâlea Lac, în stare de inconștiență

O fetiță de 9 ani, din județul Bacău, a fost găsită inconștientă și cu traumatism cranio-cerebral, în zona Bâlea Lac.

Potrivit șefului Salvamont Sibiu, Dan Popescu, citat de turnulsfatului.ro, copilul ar fi alunecat și a căzut, în timp ce se juca în zona lacului.

Salvamontiștii sibieni au intervenit de urgență pentru a-i acorda fetiței primul ajutor. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureș, care a preluat fetița pentru transport rapid către o unitate spitalicească.

De asemenea, în sprijinul acțiunii au intervenit salvamontiștii din Argeș, precum și un echipaj SMURD Argeș.