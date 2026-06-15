Filtre ROADPOL în județul Bacău: controale ample pentru depistarea consumului de alcool și droguri

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În perioada 15–21 iunie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, operațiunea ROADPOL „Alcohol & Drugs”, având ca scop creșterea siguranței rutiere și combaterea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului și/sau a substanțelor psihoactive.

Activitățile urmăresc prevenirea accidentelor de circulație generate de consumul de alcool sau droguri.

Pe întreaga perioadă a acțiunii, polițiștii vor intensifica controalele în trafic, în special în zonele și intervalele orare identificate cu risc rutier ridicat, utilizând aparatura din dotare pentru testarea conducătorilor auto.

Un moment important al campaniei îl reprezintă ziua de 19 iunie 2026, când se va desfășura operațiunea de tip „Alcohol & Drugs Marathon”, acțiune ce presupune prezență sporită în teren și controale desfășurate pe parcursul a 24 de ore.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic faptul că alegerea de a conduce sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive reprezintă un risc major pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic, putând avea consecințe grave, inclusiv răspundere penală.

Recomandări pentru conducătorii auto:

Nu conduceți dacă ați consumat băuturi alcoolice;

Apelați la un conducător auto desemnat, care nu a consumat alcool/substanțe psihoactive, la transportul public sau la servicii de transport alternativ;

Respectați regulile de circulație și manifestați responsabilitate în trafic!