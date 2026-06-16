FOTO Accident cu victimă încarcerată, în comuna Horgești

Un grav accident de circulație a avut loc, în această după-amiază, în comuna Horgești, sat Bazga.

La locul accidentului a fost direcționată o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Parincea, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma evenimentului, o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, a rămas încarcerată în autoturism, prezentând politraumatisme.

Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia din vehicul, victima fiind predată conștientă echipajelor medicale, care i-au acordat îngrijiri de specialitate urmând a fi transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău.