FOTO Accident cu victimă încarcerată, pe strada Nicu Enea din Moinești

Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, pe strada Nicu Enea din Moinești, în care au fost implicate două autoturisme. O persoană a fost descarcerată și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu.

La locul producerii accidentului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

În urma impactului, un bărbat a rămas blocat în autoturism, neputând să se evacueze singur. Acesta a fost extras de către pompieri și predat echipajul SMURD. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Moinești, pentru investigații suplimentare.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile de prevenire a incendiilor la locul producerii accidentului.