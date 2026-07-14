FOTO Accident cu victime pe DN2-E85, în comuna Nicolae Bălcescu!

Un accident rutier a avut loc, în această după-amiaza, pe DN2/E85, în comuna Nicolae Bălcescu. La locul solicitării, au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

În urma evenimentului rutier au rezultat două victime, conștiente și cooperante. După evaluarea medicală la fața locului, acestea au fost transportate la spital de echipajele SMURD și SAJ, pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Pe timpul intervenției, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), în vederea eliminării oricăror riscuri generate de producerea accidentului.