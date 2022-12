FOTO: Arena Mall se extinde cu o investiție de 35 milioane euro și își schimbă numele în Bacău Shopping Mall. Budeanu: „Un proiect dominant, de la Focșani la Piatra Neamț!

Arena Mall se transformă, în cadrul unui proiect de extindere și diversificare de 35 de milioane de euro. De asemenea, Arena City Center SRL, compania care deține mallul, a început demersurile ca să înscrie la OSIM noua denumire a complexului, Bacău Shopping Mall.

Antreprenorul băcăuan Ovidiu Budeanu a semnat cu grupul hotelier francez Accor un acord de franciză pentru deschiderea unui hotel Mercure de 4 stele lângă extinderea Arena Mall Bacău.

„Am semnat acum câteva zile un acord cu Accor pentru un hotel Mercure de 4 stele cu 80 de camere, o investiție de circa 7 milioane de euro. Vreau să mă axez foarte mult pe piața corporate, motiv pentru care am gândit 3 săli de conferințe și un ballroom pentru evenimente. Bacăul are o poziție geografică bună și putem atrage conferințe din toată regiunea Moldovei“, a declarat Ovidiu Budeanu.

Investiția din Bacău este în etapa de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, care este așteptată în circa 5-6 luni, moment în care constructorul SSAB din Bacău va începe lucrările de extindere a Arena Mall, de construire a hotelului și a unui ansamblu rezidențial cu circa 300 de apartamente, ce va fi amplasat lângă noul magazin Lidl din complex. Inaugurarea extinderii centrului comercial este programată pentru data de 30 noiembrie 2024, iar a hotelului pentru cel târziu 1 mai 2025.

Complexul a fost inaugurat în 2007 cu o suprafață de 19.000 de metri pătrați, după care a trecut printr-o primă extindere și a ajuns la 24.600 de metri pătrați, cât are acum. Noua extindere a mall-ului, cu încă 14.600 de metri pătrați, se va realiza pe un teren suplimentar cumpărat de la Fadesa. Investitorul are deja agreată extinderea lanțului LPP în Arena Mall cu brandurile Reserved, pe 1.700 de metri pătrați, Cropp, House, Sinsay și Mohito, și, în plus, mai are acordurile Pandora, Enzo Bertini, Anna Cori, Musette, Il Passo și Hervis, iar Sephora și English Home își extind suprafețele actuale.

„O mare parte din suprafața rezultată din extindere este deja preînchiriată, axată pe entertainment, pentru care sunt rezervați 7.000 de metri pătrați. Cinematograful, operat de Cinema City, va fi remodelat și va include o sală cu proiecții 4DX“, adaugă antreprenorul.

În privința componentei rezidențiale, antreorenorul contribuie cu terenul și partea de autorizare a proiectului, iar SSAB cu finanțarea.

Întregul proiect va beneficia și de 1.923 de locuri de parcare.

Investiția totală are nevoie de circa 35 de milioane de euro, iar varianta de finanțare este creditul bancar. „Avem mai multe variante de finanțare, dar principala e cea prin care o treime este asigurată de mine și două treimi dintr-un împrumut acordat de UniCredit. Acum, un mic dușman al meu este EURIBOR-ul, care a sărit de la -0,5% la +1,5%. Calculele noastre sunt făcute pentru un EURIBOR de 2,5%. Dacă se întâmplă ceva, să fim asigurați“, mai explică omul de afaceri.

Budeanu: „Sperăm ca autoritățile locale să vină cu un bonus!”

FOTO: Ovidiu Budeanu

Investiția își propune să transforme mall-ul într-o clădire „verde”. Deja au fost schimbate instalațiile de climatizare, ceea ce a asigurat o economie de 30% la consumul de utilități. Nu este de ignorat nici ieșirea, prevăzută în proiect, la apa lacului. Ovidiu Budeanu se bazează aici pe intenția Primăriei Bacău de a amenaja o zonă de promenadă, de-a lungul malului lacului. „Venim cu o clădire verde! Sperăm că autoritățile vor veni cu un bonus, o reducere la impozitul pe proprietate, așa cum se procedează în alte localități. În 2024, vom da un restart mallului, cu alt concept de design”, spune Budeanu, pentru Ziarul de Bacău.

„Va fi un proiect dominant, de la Focșani la Piatra Neamț. Orașul Bacău cere această investiție, acum suntem pregătiți să o facem”, afirmă omul de afaceri băcăuan.

Noul nume va fi Bacău Shopping Mall, dacă se vor finaliza cu succes procedurile de înscriere a mărcii la OSIM.

Lucrările vor începe în vara anului 2023, după obținerea autorizației de construire.

Compania care deține Arena Mall a înregistrat în 2021 o cifră de afaceri de circa 6,6 milioane de euro, în creștere cu 38,7% față de anul anterior, și un profit net de circa 1,8 milioane de euro.