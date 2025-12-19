FOTO – Autostrada A7 Moldova: Ultima verificare înaintea deschiderii lotului Focșani-Adjud, construit de Umbrărescu

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunță, azi, ultima verificare pe Autostrada A7 Moldova, înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud.

„Sunt astăzi pe șantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulația în cele mai bune condiții”, transmite şeful CNAIR.

Potrivit lui, suntem la un pas de momentul mult așteptat: „Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă! Constructorul român Dorinel Umbrărescu montează acum ultimele elemente de siguranță (rosturi de dilatație și lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment“.

Șeful CNAIR arată că, odată cu deschiderea acestui nou sector, România încheie anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani. „Moldova are acum autostradă reală și perspective economice concrete”, a mai precizat Pistol.

Recepția lucrărilor ar putea avea loc pe 23 – 24 decembrie.