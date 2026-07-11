FOTO Casă mistuită de flăcări, în comuna Bârșănești

Un incendiu devastator a izbucnit, astăzi, la o casă din comuna Bârsănești. La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, fiind alertate, totodată, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și reprezentanții Delgaz Grid.

În urma incendiului au ars aproximativ 100 de metri pătrați din locuință, precum și bunuri aflate în interior.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.

„Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, recomandăm cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice, să înlocuiască elementele deteriorate și să utilizeze doar echipamente electrice aflate în stare bună de funcționare” – ISU Bacău.