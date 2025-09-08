FOTO: Cum s-a produs accidentul cu 2 victime de luni dimineață, de pe Centura Bacăului

IPJ Bacău a dat publicității „filmul” accidentului produs luni dimineață pe Centura mică (breteaua de vest) a municipiului Bacău.

La data de 08 septembrie 2025, în jurul orei 09.40, în afara localității Luizi-Călugăra, un bărbat de 56 de ani, din municipiul Bacău, în timp ce conducea un autoturism dinspre comuna Nicolae Bălcescu spre Măgura, a efectuat manevra de depășire fără a se asigura corespunzător, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 50 de ani, din comuna Săucești care se deplasa din sensul opus de mers.

În momentul efectuării depășirii, bărbatul a acroșat un ansamblu de vehicule format din autoutilitară cu semiremorcă, condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Sascut, care se deplasa în fața sa.

Din impact au rezultat 2 victime, bărbatul de 56 de ani și șoferița de 50 de ani.

Niciunul nu se afla sub influența alcoolului.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. (sursa: IPJ Bacău)