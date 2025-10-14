FOTO – DEDEMAN a început lucrările la noul sediu al companiei, din Șerbănești

Compania DEDEMAN a demarat lucrările la noul sediu situat la intrarea în cartierul Șerbănești, lângă târgul auto. De luni dimineață, utilajele au început să sape fundația la clădirea ce va deschide proiectul denumit „Cartezia”.

Inițial, frații Pavăl au dorit să realizeze pe terenul din Șerbănești proiectul denumit DEDEMAN Campus, ce cuprindea blocuri, un hotel, un centru comerical și clădire de birouri. Însă din mai multe motive, printre care și amânarea deciziei de a muta târgul auto a Primăriei Bacău și vânzarea terenului către DEDEMAN, a forțat compania să regândească proiectul.

Astfel, s-a născut proiectul Cartezia, a cărui primă etapă o reprezintă ridicarea unei clădiri de birouri ce va cuprinde noul sediu DEDEMAN, dar și alte spații comerciale.

„Conceptul a fost actualizat după pandemie, ținând cont de noile cerințe privind spațiile de lucru, de reglementările din domeniul construcțiilor, precum și de configurația terenului disponibil. Proiectul include spații deschise, terase și zone de recreere, gândite pentru un mediu de lucru modern, flexibil și totodată interactiv.

Prima etapă va include noul sediu de birouri Dedeman (foto) , dar și spații comerciale destinate închirierii (restaurante, cafenele și alte funcțiuni complementare). Clădirile vor respecta standardele nZEB: un consum energetic redus, utilizarea surselor regenerabile și impact minim asupra mediului.

Cartezia va cunoaște o dezvoltare etapizată, cu o viziune pe termen lung, urmărind integrarea armonioasă în contextul urban, în linie cu nevoile comunității”, au transmis reprezentanții companiei DEDEMAN pentru Ziarul de Bacău.