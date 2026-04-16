FOTO – Incendiu devastator la Onești: un bărbat a murit, o femeie a ajuns la spital

Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de 16 aprilie la o locuință din municipiul Onești s-a soldat cu moartea unui bărbat și transportarea unei femei la spital, după un atac de panică.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, pompierii au intervenit pe strada Siliștei, în cartierul Slobozia, unde flăcările au cuprins o casă cu parter și mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, existând suspiciunea că persoane ar putea fi surprinse în interior. Din nefericire, în locuință a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 66 de ani.

O femeie de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, care au intervenit ulterior pentru înlăturarea efectelor și prevenirea reaprinderii focului. Conform primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.