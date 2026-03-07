Ziarul de Bacău

FOTO Incendiu pe o suprafață de 550 mp, la o fânărie din comuna Racova

Pompierii militari băcăuani intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fanarie, în comuna Racova, sat Racova.

La locul intervenției au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși.

Incendiul a fost localizat, iar echipajele acționează în continuare pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor negative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 550 de metri pătrați. Misiunea este în dinamică, iar datele vor fi actualizate în funcție de evoluția intervenției.

