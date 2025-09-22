FOTO: Moștenitoarea DEDEMAN s-a măritat! Dragoș Pavăl a închiriat o insulă cu 100.000 de euro pentru nunta fiicei sale, Karina

Ziarul de Bacău

Moștenitoarea imperiului Dedeman s-a măritat și tatăl său a închiriat o insulă cu 100.000 de euro unde a organizat o nuntă de vis.

Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu și-au unit destinele într-un cadru superb departe de ochii curioșilor. Evenimentul a avut loc pe o insulă care l-a costat pe patronul DEDEMAN nu mai puțin de 100.000 de euro.

fotografii de la eveniment – sursă: Cancan.ro

Nunta a fost organizată într-un cadru select la care invitații au ajuns cu vaporul pe Isola del Garda, o insulă de vis de pe lacul Garda. Evenimentul a avut loc pe proprietatea familiei Cavazza, pentru care Dragoș Pavăl a plătit 100.000 de euro. Este o insulă spectaculoasă cu plante exotice, terase suspendate, mixuri de verdeață locală și grădini formale.

În centrul atenției a fost Karina. A ales o rochie de mireasă cu design atemporal, din dantelă. Rochia amintește de marile prințese, fiind discretă, dar totuși spectaculoasă. Soțul său, Dragoș Iamandoiu, a purtat un sacou alb imaculat, pantaloni negri, papion negru.Dragoș a avut grijă ca soția sa să ajungă în siguranță pe insula unde a avut loc petrecerea. Și socrul mic a fost de nedespărțit de fiica sa, iar fericirea se putea citi în ochii miliardarului, așa cum au surprins imaginile celor de la Cancan.

