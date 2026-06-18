FOTO: Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, sărbătorit la 70 de ani, cu un volum omagial. Scurt interviu acordat Ziarului de Bacău

Sala Senatului Universității „Bacovia” din Bacău a găzduit, joi, lansarea volumului omagial „Învingătorul – Recunoaștere și Recunoștință”, dedicat profesorului universitar dr. Adrian Valentin Cotîrleț, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani și a unei cariere remarcabile în domeniile medical, academic și managerial.

Evenimentul a reunit numeroase personalități din viața publică și profesională a județului și a țării. Printre participanți s-au numărat colegi din lumea medicală și universitară, foști și actuali oameni politici, primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, prefecta Andreea Negru, primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Ciubotaru, reprezentanți ai mediului de afaceri, dar și studenți ai Universității „Bacovia”, care au dorit să îi aducă un omagiu sărbătoritului.

Gazda manifestării a fost rectorul Universității „Bacovia”, conf. univ. dr. Andrei Octavian Paraschivescu, care a evidențiat contribuția deosebită a profesorului Adrian Valentin Cotîrleț la dezvoltarea medicinei și a învățământului superior. Acesta a amintit că dr. Cotîrleț este profesor emerit al Universității „Bacovia”, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și deține performanța de a fi cel mai longeviv manager de spital din România.

În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele repere ale unei cariere impresionante, care se întinde pe parcursul a peste patru decenii. Profesorul Adrian Valentin Cotîrleț a dedicat 43 de ani chirurgiei, perioadă în care a format generații de medici și a contribuit la dezvoltarea actului medical. Activitatea sa științifică este reflectată în patru volume de specialitate și în peste 170 de lucrări publicate în reviste și volume de profil.

Vizibil emoționat de mesajele omagiale primite din partea colegilor și colaboratorilor din mediul medical și academic, proaspătul septuagenar a mulțumit celor prezenți pentru aprecierea și susținerea de care s-a bucurat de-a lungul carierei. Numeroasele evocări și mărturii despre activitatea sa, prezente în volumul lansat, au conturat portretul unui medic, profesor și manager respectat, care și-a dedicat viața profesiei și comunității.

La finalul lansării, profesorul Adrian Valentin Cotîrleț a acordat autografe pe volumul proaspăt apărut, dialogând cu participanții și rememorând momente importante din parcursul său profesional.

Cu ocazia lansării cărții, prof. univ. dr. Adrian Valentin Cotîrleț a răspuns la câteva întrebări ale Ziarului de Bacău:

Reporter: Cum arată programul unui doctor și manager de spital, la 70 de ani?

Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț: Azi, la ora 4:30 am ajuns la spital, la ora 5:00 am ajuns în blocul operator, am făcut 3 operații. După aceea, mi-am făcut atribuțiile de manager, iar apoi am venit aici și vreau să mulțumesc conducerii Universității George Bacovia, al cărui doctor honoris causa sunt, pentru acest eveniment deosebit pe care îl organizează.

Câte procente din bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești le reprezintă intervențiile chirurgicale pe care le faceți?

Serviciile medicale realizate de mine, cu jumătate de normă de medic, reprezintă cam 10% din serviciile făcute de ceilalți colegi, în relațiile contractuale cu CNAS.

Ce sfat aveți pentru tinerii chirurgi, la început de carieră?

Am învățat foarte multe de la maeștrii mei și încă pun în practică ceea ce dânșii m-au învățat: în primul rând, o atenție deosebită față de medic, apoi o pregătire profesională deosebită și respect foarte mare pentru cei care au făcut ceva în medicina românească.