FOTO: Un microbuz „s-a cocoțat” pe sensul giratoriu de la intrarea pe Centura Bacău. Șoferul din Suceava era băut

Un incident rutier neobișnuit a avut loc joi noapte la sensul giratoriu care leagă DN2/E85 de Centura Bacăului, pe direcția către Autostrada A7, unde un microbuz a ajuns direct pe spațiul verde din mijlocul intersecției. Zona era acoperită de o ceață densă, cu vizibilitate redusă chiar sub 50 de metri, fenomen care a afectat traficul pe mai multe sectoare rutiere din județ.

Potrivit poliției, la volan se afla un bărbat de 38 de ani, din județul Suceava, care nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu sensul giratoriu, urcând cu vehiculul pe zona verde.

Testat cu aparatul alcooltest, acesta a înregistrat o alcoolemie de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare extrem de ridicată pentru un conducător auto aflat în trafic, mai ales în condiții de vizibilitate redusă. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

În urma incidentului nu au fost raportate victime, însă polițiștii rutieri au rămas la fața locului pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii evenimentului.