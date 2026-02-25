FOTO-VIDEO Autostrada A7: tronsonul Adjud-Bacău ar putea fi deschis în sezonul primăvara-vară, anunță secretarul de stat Scriosteanu

Constructorul UMB și-a mobilizat echipele pe tronsonul Adjud-Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei A7, care efectuează în aceste zile mai ales lucrări care pot fi executate și în sezonul rece. Secretarul de stat în ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu, estimează că acest tronson, până la Bacău, ar putea fi deschis în sezonul primăvara-vară, anul acesta.

„Chiar dacă afară încă este iarnă și condițiile meteorologice au fost și sunt încă dificile, lucrările la Autostrada Moldovei A7 continuă. Pe cele două loturi cuprinse între Adjud și Bacău, antreprenorul s-a concentrat, în special, pe lucrări care pot fi executate și în sezonul rece, întrucât vremea a limitat lucrările la corpul autostrăzii”, a specificat secretarul de stat.

Tronsonul dintre Adjud și Bacău are o lungime totală de aproximativ 46 km, după cum urmează: Lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni: tronsonul de 24,5 km între Adjud și Răcăciuni și Lotul 3 Răcăciuni – Bacău: 21,5 km.

Potrivit lui Scriosteanu, stadiul lucrărilor este următorul:

pe Lotul 2 sunt așternuți 22 km de asfalt, rămânând aproximativ 2km (cu tot cu poduri), iar pe Lotul 3 sunt așternuți 16 km de asfalt, iar diferența este în diferite stadii: strat de formă sau balast stabilizat; lucrările de asfaltare vor fi reluate imediat ce vremea va permite;

se lucrează la toate structurile existe pe traseu (poduri și pasaje);

se lucrează la umpluturile rampelor aferente structurilor;

se lucrează la rigolele mediane și se vor relua lucrările la șanțurile de preluare a apelor pluviale când vremea va permite

se execută lucrări de montare a parapetului median și lateral, fiind deja montați 15 km pe lotul 2, respectiv 2 km pe lotul 3;

se lucrează la instalarea panourilor fonoabsorbante;

se lucrează la infrastructura ITS;

se lucrează la realizarea șanțurilor, rigolelor și sistemelor de scurgere și colectare a apelor pluviale.

se lucrează la ultima relocare de utilități (linia de 200kV din zona Cleja)

în paralel se lucrează și la spațiile de servicii, precum și la centrele de întreținere și coordonare (CIC-uri)

„Antreprenorul are o mobilizare bună în șantier, iar îndată ce vremea va permite, va intensifica lucrările și la corpul autostrăzii, astfel încât să putem da în trafic acest tronson, până la Bacău, in sezonul primăvara-vară, anul acesta. Acești 45 de km fac parte din totalul de 124 de km din Autostrada Moldovei pe care îi vom da in trafic anul acesta, până la Pașcani”, a mai precizat secretarul de stat Scriosteanu.