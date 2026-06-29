FOTO-VIDEO Percheziții domiciliare la 13 bărbați din Gioseni și Horgești, suspectați de pescuit ilegal

Domiciliile a 13 bărbați (între 20 și 60 de ani) suspectați de pescuit ilegal, din comunele Gioseni și Horgești, au fost percheziționate, pe 29 iunie, de polițiștii Secțiilor de Poliție Rurală Buhoci, Traian și Răcăciuni, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

La cele 11 imobile au fost identificate 12 plase monofilament în lungime totală de peste 600 de metri și mai multe unelte de pescuit interzise la deținere. Bunurile identificate au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii continuă ancheta în cadrul a 3 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de deţinerea sau folosirea la pescuit de catre persoane neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor unelte de pescuit comercial şi deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a altor unelte de plasă monofilament.