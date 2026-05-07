Frații Pavăl de la Dedeman, lovitură de milioane lângă Cluj! Bat palma cu un milionar belgian și pregătesc un mega-proiect comercial lângă aeroport

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii gigantului românesc Dedeman, dau din nou lovitura pe piața imobiliară și de retail, cu o tranzacție spectaculoasă care vizează una dintre cele mai dinamice zone din țară – perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, cei doi antreprenori au achiziționat un teren de aproximativ 6,5 hectare în zona Dezmir, chiar lângă aeroport, de la milionarul belgian Roland Jost, proprietarul grupului logistic Jost Group.

Pe acest teren, frații Pavăl pregătesc un proiect ambițios: un nou magazin Dedeman, dar și o galerie comercială de tip modern, după modelul deja implementat în alte orașe din România.

Terenul este amplasat pe centura Apahida–Vâlcele, o zonă cu potențial major de dezvoltare, aflată în imediata apropiere a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Achiziția a fost realizată prin preluarea companiei care deținea terenul, Maes Capital Construct, controlată anterior de grupul belgian.

Reprezentanții Dedeman au confirmat că proiectul se află, deocamdată, într-o fază preliminară, fiind analizat din punct de vedere urbanistic înainte de demararea lucrărilor.

