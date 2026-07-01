Frații Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău, cumpără Carrefour cu cel mai mare credit dat vreodată în România

Banca Transilvania, cea mai mare bancă din țară, anunță acordarea celei mai mari finanțări din istoria sa și din piața finanțărilor bilaterale din România, prin care sprijină achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding. Tranzacția contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei, spune banca.

Achiziția este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care își extinde prezența într-un domeniu esențial pentru viața de zi cu zi și pentru dinamica pieței de retail din România. Pavăl Holding nu a dorit să fie comunicată valoarea integrală a creditului, iar banca precizează că un credit corporate este de la câteva zeci la cateva sute de milioane de euro.

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, spune Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens” – Karina Pavăl, Vicepreședinte Pavăl Holding.

Tranzacția prin care Pavăl Holding preia grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L, a fost finalizată recent. Valoarea tranzacției este de 823 de milioane de euro. Carrefour a fost compania care a deschis primul hypermarket din România, acum mai bine de două decenii.