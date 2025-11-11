Frații Pavăl ies la „cumpărături”. Proprietarii Dedeman Bacău vor magazinele Carrefour din România

Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman SRL Bacău, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro.

Grupul francez Carrefour a mandatat banca BNP Paribas pentru a testa interesul investitorilor cu privire la vânzarea operațiunilor din România. Informația vine după ce retailerul și-a anunțat în vara acestui an ieșirea completă de pe piața italiană.

Sursele Profit.ro spun că frații Pavăl (proprietarii rețelei de magazine Dedeman), Zabka (deținătorul brandului de magazine Froo) și Auchan se află pe lista ofertanților pentru achiziția celor 458 de magazine pe care Carrefour le operează în România și care au generat venituri de aproape 2,3 miliarde de euro în primele nouă luni din acest an.

Vara trecută, frații Pavăl au cumpărat cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din Grecia.