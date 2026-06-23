Frontiere ale neurologiei moderne, dezbătute la SCMU Moinești. Specialiști de renume național și internațional, invitați la o conferință medicală de prestigiu

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești va găzdui, prin secția de Neurologie, conferința „Frontiere ale neurologiei moderne – Inovații, Provocări, Perspective”, un eveniment științific dedicat celor mai noi direcții de cercetare și practică medicală din domeniul neurologiei.

Foto: Dr. Silvia Chirobocea, medic primar, șef secție Neurologie SCMU Moinești

Manifestarea va avea loc pe 9 iulie 2026, începând cu ora 15:00, în Sala Conferințe I a spitalului și va reuni specialiști de prestigiu din țară și din străinătate, care vor aborda teme de actualitate din neurologie, neuro-oncologie, scleroză multiplă, neuroimagistică și neurochirurgie.

Printre invitații conferinței se numără Prof. Dr. Monica Elena Loghin, din cadrul Department of Neuro-Oncology, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas (SUA), și Prof. Dr. Melinda Magyari, reprezentantă a Danish Multiple Sclerosis Center, Department of Neurology, The Danish Multiple Sclerosis Registry, Copenhagen University Hospital – Rigshospitalet.

Din România vor susține prezentări:

Prof. Dr. Cristian Falup Pecurariu , de la Secția Clinică Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Universitatea „Transilvania” din Brașov ;

, de la ; Prof. Dr. Danișa Haba , din cadrul Departamentului de Radiologie al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași și Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași ;

, din cadrul ; Șef lucr. Dr. Cristina Grosu , de la Secția Neurologie a Spitalului de Recuperare Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași ;

, de la ; Prof. Dr. Carmen-Adella Sîrbu , din cadrul Secției Neurologie a Spitalului Clinic de Urgență Militar Central București ;

, din cadrul ; Dr. Raluca Ilea , de la Secția Clinică Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov ;

, de la ; Dr. Adnana Georgiana Dediu , reprezentantă a Secției Neurologie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Galați ;

, reprezentantă a ; Dr. Andrei Manu-Marin , specialist în cadrul Departamentului de Urologie și Neuro-Urologie al Centrului de Urologie Funcțională Evomed ;

, specialist în cadrul ; Dr. Raluca Lupu , de la Secția Neurologie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov ;

, de la ; Dr. Mihai Stanciu, medic în cadrul Departamentului de Neurochirurgie al MedLife Medical Park București.

Conferința își propune să ofere participanților o imagine de ansamblu asupra celor mai recente inovații medicale, a provocărilor actuale din practica neurologică și a perspectivelor de dezvoltare ale specialității, facilitând în același timp schimbul de experiență între profesioniștii din domeniul sănătății.

Înscrierile se realizează online, la adresa www.spitalmoinesti.ro/zilele-medicale-2026, iar informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail neuromoinesti@gmail.com.

Evenimentul face parte din seria manifestărilor științifice organizate de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești, instituție recunoscută pentru implicarea sa constantă în promovarea educației medicale continue și a excelenței profesionale.