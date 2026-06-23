Frontiere ale neurologiei moderne, dezbătute la SCMU Moinești. Specialiști de renume național și internațional, invitați la o conferință medicală de prestigiu

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești va găzdui, prin secția de Neurologie, conferința „Frontiere ale neurologiei moderne – Inovații, Provocări, Perspective”, un eveniment științific dedicat celor mai noi direcții de cercetare și practică medicală din domeniul neurologiei.
Manifestarea va avea loc pe 9 iulie 2026, începând cu ora 15:00, în Sala Conferințe I a spitalului și va reuni specialiști de prestigiu din țară și din străinătate, care vor aborda teme de actualitate din neurologie, neuro-oncologie, scleroză multiplă, neuroimagistică și neurochirurgie.
Printre invitații conferinței se numără Prof. Dr. Monica Elena Loghin, din cadrul Department of Neuro-Oncology, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas (SUA), și Prof. Dr. Melinda Magyari, reprezentantă a Danish Multiple Sclerosis Center, Department of Neurology, The Danish Multiple Sclerosis Registry, Copenhagen University Hospital – Rigshospitalet.
Din România vor susține prezentări:
- Prof. Dr. Cristian Falup Pecurariu, de la Secția Clinică Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și Universitatea „Transilvania” din Brașov;
- Prof. Dr. Danișa Haba, din cadrul Departamentului de Radiologie al Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași și Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași;
- Șef lucr. Dr. Cristina Grosu, de la Secția Neurologie a Spitalului de Recuperare Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași;
- Prof. Dr. Carmen-Adella Sîrbu, din cadrul Secției Neurologie a Spitalului Clinic de Urgență Militar Central București;
- Dr. Raluca Ilea, de la Secția Clinică Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;
- Dr. Adnana Georgiana Dediu, reprezentantă a Secției Neurologie din cadrul Spitalului Militar de Urgență Galați;
- Dr. Andrei Manu-Marin, specialist în cadrul Departamentului de Urologie și Neuro-Urologie al Centrului de Urologie Funcțională Evomed;
- Dr. Raluca Lupu, de la Secția Neurologie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;
- Dr. Mihai Stanciu, medic în cadrul Departamentului de Neurochirurgie al MedLife Medical Park București.
Conferința își propune să ofere participanților o imagine de ansamblu asupra celor mai recente inovații medicale, a provocărilor actuale din practica neurologică și a perspectivelor de dezvoltare ale specialității, facilitând în același timp schimbul de experiență între profesioniștii din domeniul sănătății.
Înscrierile se realizează online, la adresa www.spitalmoinesti.ro/zilele-medicale-2026, iar informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail neuromoinesti@gmail.com.
Evenimentul face parte din seria manifestărilor științifice organizate de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești, instituție recunoscută pentru implicarea sa constantă în promovarea educației medicale continue și a excelenței profesionale.
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