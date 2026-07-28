Grevă generală în sistemul sanitar! Spitalul Județean de Urgență Bacău anunță că asigură continuitatea serviciilor medicale esențiale

În contextul declanșării, începând cu 28 iulie 2026, a grevei generale în sistemul sanitar, Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău informează pacienții, aparținătorii și opinia publică în privința măsurilor adoptate pentru asigurarea continuității asistenței medicale și protejarea siguranței pacienților.

SJU Bacău respectă dreptul legal la grevă al salariaților și dreptul acestora de a participa la acțiunile sindicale organizate în condițiile legii.

În același timp, responsabilitatea fundamentală a spitalului rămâne protejarea vieții și a sănătății pacienților, precum și asigurarea serviciilor medicale care nu pot fi întrerupte.

În acest sens, conducerea SJU Bacău a dispus măsuri organizatorice, pentru asigurarea continuității activității în Unitatea de Primiri Urgențe, ATI, Blocul Operator pentru urgențe, Blocul de Nașteri, Neonatologie, Dializă, precum și în laboratoare, imagistică, farmacie, transfuzie și în toate celelalte structuri, necesare acordării asistenței medicale obligatorii și gestionării urgențelor.

Pacienții internați vor beneficia, în continuare, de îngrijirile medicale necesare, iar urgențele medico-chirurgicale vor fi preluate și tratate.

În funcție de participarea personalului la greva generală, este posibil ca activitatea medicală programată care nu are caracter de urgență – consultații, investigații, internări sau intervenții programate – să înregistreze întârzieri ori să necesite reprogramare.

Pacienții afectați de eventualele modificări de program vor fi informați, iar activitatea va fi reorganizată, astfel încât impactul asupra acestora să fie cât mai redus.

Conducerea spitalului, împreună cu Directorul Medical, Directorul de Îngrijiri și medicii șefi de secție, va monitoriza, permanent, situația, iar orice disfuncționalitate care ar putea afecta siguranța pacientului va fi analizată și soluționată cu prioritate.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, ec. Ion-Marius Savin:

„Respectăm dreptul colegilor noștri de a participa la grevă și de a-și exprima revendicările prin mijloacele prevăzute de lege. În egală măsură, avem o responsabilitate majoră față de pacienții care depind de serviciile acestui spital.

Am dispus măsurile necesare pentru ca urgențele și serviciile medicale care nu pot fi întrerupte să fie

asigurate, iar pacienții internați să beneficieze de continuitatea îngrijirilor.

Fac un apel la responsabilitate și echilibru din partea tuturor. Dreptul la grevă trebuie respectat, iar siguranța pacientului trebuie protejată. Aceste două principii trebuie să stea la baza modului în care gestionăm această perioadă.”

SJU Bacău va informa, transparent, pacienții și comunitatea, cu privire la eventualele modificări ale activității, și va comunica, public, orice informație relevantă privind accesul la serviciile medicale.

Pentru urgențele medicale, activitatea continuă, anunță Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău.