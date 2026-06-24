Grup Șerban Holding și-a vândut fermele avicole din Bacău și Vaslui pentru 16,5 milioane de euro

Ferma Avicolă Șerban, filială a Group Șerban Holding S.A, a finalizat vânzarea către SAGEM S.R.L. a unui pachet de active imobiliare și operaționale situate în județele Bacău și Vaslui, constând în terenuri, construcții, instalații și utilaje aferente activităților de creștere a păsărilor, scrie Economica.net. Valoarea tranzacției este de 16.500.000 de euro, fără TVA.

Activele transferate includ platformele avicole și terenurile aferente din Tatarasti și Parincea (județul Bacău), respectiv Simila–Zorleni (județul Vaslui), împreună cu construcțiile, instalațiile și echipamentele existente în cadrul acestora la dată predării.

Grup Șerban Holding a început din această primăvară să transmită că se confruntă cu probleme financiare importante. Astfel, în 23 aprilie 2026 Interagroaliment, principala companie a Grup Șerban Holding, a intrat în insolvență după cererea depusă cu o săptămâna mai înainte.

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