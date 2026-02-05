HARTA companiilor românești: Dedeman și grupul UMB transformă Bacăul într-un pol economic regional

Patru dintre cele mai mari zece companii antreprenoriale românești după cifra de afaceri realizată în 2024 au sediul în județul Bacău. Este vorba despre Dedeman și cele trei companii din grupul UMB (SA&PE Construct, UMB Spedition și Tehnostrade), care transformă Bacăul într-un pol economic regional.

Potrivit unei analize Price Waterhouse Coopers (PwC), menționată de adevarul.ro, companiile cu capital românesc reprezintă 53% din totalul celor mai mari 5.000 de firme din România, însă distribuția lor variază semnificativ între regiuni. Se evidențiază o concentrare remarcabilă a antreprenoriatului autohton în Moldova, Dobrogea și Oltenia, unde companiile locale reprezintă peste trei sferturi din total.

În schimb, în regiunea București-Ilfov, companiile străine sunt majoritare, iar în Transilvania raportul dintre capitalul străin și cel autohton este echilibrat.

Județul Bacău, pol economic regional

Moldova se remarcă nu doar prin procentul mare de companii cu capital local, dar și prin dimensiunea acestora, unele dintre ele fiind lideri în industriile lor. Patru dintre cele mai mari zece companii antreprenoriale românești după cifra de afaceri realizată în 2024 au sediul în Moldova. Este vorba despre Dedeman, liderul pieței locale de bricolaj, și cele trei companii din grupul UMB (SA&PE Construct, UMB Spedition și Tehnostrade), lideri detașați în sectorul construcțiilor, toate fiind înregistrate în județul Bacău.

Ilustrație: Harta cu distribuția companiilor în regiuni de dezvoltare, 2024

Pe regiuni de dezvoltare, regiunea Nord-Est, care cuprinde șase județe din nordul Moldovei, este reprezentată în Top de 318 companii cu o cifră de afaceri cumulată de 75,9 miliarde de lei și 69.400 de angajați. La nivelul regiunii, există doi poli importanți pentru companiile antreprenoriale locale, respectiv județele Iași și Bacău.

O concentrare mai mare a companiilor cu capital local se observă doar în regiunea București-Ilfov, unde sunt înregistrate 847 de companii antreprenoriale românești cu afaceri cumulate de 171,6 miliarde de lei și 169.700 de angajați. Acestea sunt însă dominate numeric de companiile străine, mult mai bine reprezentate la nivelul capitalei.

Regiunea Nord-Vest, care include județul Cluj, este de asemenea un nucleu important pentru capitalul local, cu 327 de companii românești prezente în Top 5.000, care cumulează afaceri de 57,9 miliarde de lei și 64.900 de angajați.

În schimb, regiunea Vest, unde cel mai important centru economic e județul Timiș, are doar 164 de companii cu capital privat românesc în top, cu afaceri de 25,8 miliarde de lei și 22.900 de angajați. Și aici, companiile străine domină ca număr și nivel al afacerilor.

O dată cu finalizarea autostrăzii Moldovei (A7), care conectează regiunea cu Bucureștiul, și a autostrăzii Unirii (A8), care va facilita accesul către Transilvania și Europa de Vest, investițiile străine în regiune ar putea crește, aducând oportunități noi de dezvoltare și pentru companiile antreprenoriale care acum sunt suficient de solide.

