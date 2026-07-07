I.P.J. Bacău recrutează candidați pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2026

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară, până la data de 24 iulie 2026, activitatea de recrutare a persoanelor care doresc să participe la concursul de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Candidații se pot înscrie la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Poliție, la specializările „Ordine și siguranță publică” și „Drept”, locurile fiind comune pentru femei și bărbați. De asemenea, agenții de poliție care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pot candida pentru programul de studii universitare cu frecvență redusă.

Cererea-tip de înscriere, însoțită de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, se transmite exclusiv în format electronic, până la data de 24 iulie 2026, la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Dosarele complete de recrutare se depun la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, până la data de 6 august 2026, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00–16.00.

Evaluarea psihologică a candidaților se va desfășura până la data de 4 august 2026, iar etapele concursului de admitere organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt programate astfel:

12–19 august 2026 – evaluarea performanței fizice;

22 august 2026 – proba scrisă de verificare a cunoștințelor;

27 august – 14 septembrie 2026 – examinarea medicală;

15 septembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească toate condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, inclusiv cele privind studiile, aptitudinile medicale, psihologice și fizice, precum și conduita corespunzătoare exercitării profesiei de polițist.

Informații complete privind condițiile de recrutare, calendarul admiterii, documentele necesare și formularele de înscriere sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în secțiunea Carieră – Admitere instituții de învățământ, precum și pe site-ul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.