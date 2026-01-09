Impozitul la autoturisme: ce pot face băcăuanii, pentru a se rectifica suma de plată. Vezi explicațiile primăriei!

Cetățenii din municipiul Bacău s-au trezit cu impozite foarte mari la autoturisme, indiferent de norma de poluare, în cazul mașinilor hibride diferența față de anul trecut fiind și de peste 900% (vezi AICI). La această situație absurdă, reprezentanții Primăriei Bacău vin cu o explicație: „DITL a debitat din oficiu toate autoturismele la care nu existau informații exacte, cu norma non-euro.”

Potrivit Primăriei Bacău, legislația cu privire la impozitarea mașinilor pe baza normei de poluare a venit înainte de Crăciun și, deși au primit o bază de date de la MAI, aceasta nu se poate suprapune exact peste evidențele primăriei.

„O explicație este că la înregistrarea vehiculelor la Taxe și impozite, nu a fost necesară niciodată colectarea tuturor acestor date”, transmite Primăria Bacău.

Pentru a corecta această situație, cetățenii sunt încurajați să completeze acest formular cu nume, prenume și CNP-ul titularului, precum și cu seria de șasiu și norma de poluare a autoturismului.

„Este o variantă simplă, care nu necesită deplasarea fizică la primărie. Angajații DITL vor rectifica punctual în funcție de solicitări informațiile fiscale. După câteva zile, puteți verifica din nou suma de plată. O altă variantă este corectarea când veniți la ghișeu să plătiți, având asupra dumneavoastră cartea de identitate a vehiculului.

Facem precizarea și că la nivelul municipiului există aproximativ 70 de mii de autovehicule, corectarea bazei de date fiind un proces de lungă durată”, mai precizează Primăria Bacău.

