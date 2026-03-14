Încă 6 luni de lucrări în Parcul Cancicov. Primăria anunță că rețeaua de apă intră în reabilitare

Lucrările de modernizare din Parcul Cancicov, care ar fi trebuit finalizate în această lună, se prelungesc cu încă cel puțin jumătate de an. Compania Regională de Apă Bacău a anunțat că a început reabilitarea rețelei de alimentare cu apă din interiorul parcului, o intervenție estimată să dureze aproximativ șase luni.

Intervenția presupune înlocuirea conductelor vechi cu unele noi, adaptate standardelor actuale, pentru a reduce riscul avariilor și al pierderilor de apă. Lucrările se desfășoară în coordonare cu proiectul de modernizare a parcului, în condițiile în care investiția de reabilitare a Parcului Cancicov trebuia finalizată în această lună.

Reprezentanții Primăriei Bacău susțin că intervenția este necesară pentru a aduce infrastructura subterană la standarde moderne înainte de finalizarea amenajărilor de suprafață. „Această etapă este importantă pentru a evita intervenții ulterioare care ar putea afecta spațiile verzi sau aleile nou amenajate”, au transmis aceștia.

În paralel, în parc continuă și lucrările de reabilitare a zonelor de agrement, care includ refacerea aleilor, modernizarea spațiilor de relaxare și lucrări de peisagistică. Autoritățile susțin că sincronizarea lucrărilor la utilități cu cele de amenajare urbană ar trebui să reducă impactul asupra parcului și să asigure o durabilitate mai mare a investiției.