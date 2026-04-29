Încă un proiect împotmolit la Primăria Bacău. Pasajul CFR, captiv în hârtii: proceduri anulate și încă o expertiză de refăcut

În 2021, administrația locală anunța că pasajul subteran din zona gării va intra într-un proces de modernizare, după ce fusese transferat de la compania feroviară către Primăria municipiului. La acel moment, proiectul era prezentat ca un pas important pentru reabilitarea unei zone circulate și degradate, folosită zilnic de pietoni.

La cinci ani distanță și la peste un deceniu de la primele solicitări făcute de municipalitate, pasajul din zona Gara Bacău arată în continuare la fel, iar lucrările nu au trecut nici măcar de faza de proiectare.

Viceprimarul Leonard Bulai a declarat pentru Ziarul de Bacău că în 2024 și 2025 Primăria a încercat să contracteze servicii de proiectare pentru faza DALI, necesară reabilitării și modernizării pasajului. Procedurile au eșuat însă.

„În 2024 și 2025 am avut procedura pentru servicii de proiectare faza DALI pentru reabilitare și modernizare pasaj gară. Întrucât lucrările intră în zona de siguranță a căii ferate, inclusiv furnizorii de studii geotehnice și topografice trebuie autorizați tehnic AFER”, a explicat viceprimarul.

Potrivit acestuia, deși au existat oferte depuse, acestea au fost declarate neconforme deoarece firmele nu dețineau autorizările necesare emise de Autoritatea Feroviară Română. În consecință, procedurile au fost anulate.

Problema este însă că explicația birocratică vine după ani întregi în care proiectul a stagnat. Pasajul a fost transferat către Primăria Municipiului Bacău încă din 2021, în urma unei solicitări formulate încă din 2015. Practic, după 11 ani de la primele demersuri și cinci ani de la preluarea efectivă, administrația locală nu are nici măcar un proiect tehnic pregătit.

Mai mult, viceprimarul admite că, dacă procedura va fi reluată, trebuie actualizată și expertiza tehnică, ceea ce înseamnă un nou pas birocratic și alte întârzieri.

Între timp, pasajul rămâne într-o stare precară, cu infiltrații, finisaje degradate și un aspect care contrastează puternic cu promisiunile repetate privind modernizarea zonei din jurul gării. Pentru mulți băcăuani, acesta a devenit încă un exemplu de proiect anunțat, transferat, discutat și blocat ani la rând fără rezultate concrete.