Încăierare în Sascut! Doi bărbați au fost reținuți, după ce au agresat șase tineri

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunală Sascut, cu sprijinul celor din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut, pe 07 august, pentru 24 de ore, doi bărbați de 37 și 40 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Foto: arhivă

​Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 04 august 2025, cei în cauză, în timp ce se aflau pe terasa unui local din comuna Sascut, ar fi agresat șase tineri cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, totodată, tulburând ordinea și liniștea publică.

​Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Scandal și în comuna Livezi. Alți doi bărbați, reținuți!

Tot pe 07 august, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești au reținut pentru 24 de ore, doi bărbați de 19, respectiv 40 de ani, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

​Din cercetări a reieșit faptul că, pe 03 august, în timp ce se aflau în comuna Livezi, pe fondul unui conflict spontan, cei în cauză ar fi agresat și amenințat doi bărbați de 22 și 36 de ani, totodată, tulburând ordinea și liniștea publică. De asemenea, în timpul altercației, bărbatul de 40 de ani s-a apropiat de concubina sa, deși îi era interzis acest lucru printr-un ordin de protecție.

​Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.