Incendiu într-un apartament de pe strada Tudor Vladimirescu din Moinești, provocat de o lumânare lăsată aprinsă

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții trecute într-un apartament situat pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Moinești.

Foto arhivă

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. În urma acestuia au ars bunuri de mobilier și electrocasnice din două încăperi, iar pereții apartamentului au fost afectați de fum. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă.

„Reamintim cetățenilor că utilizarea lumânărilor în locuință necesită o atenție sporită. Acestea trebuie amplasate pe suporturi stabile, departe de materiale combustibile și nu trebuie lăsate nesupravegheate, nici măcar pentru perioade scurte de timp. Siguranța începe cu prevenția!” – ISU Bacău