Incendiu la o gospodărie din comuna Nicolae Bălcescu. A ars o suprafață de 90 mp

Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, în jurul orei 03:30, la o gospodărie din comuna Nicolae Bălcescu, sat Nicolae Bălcescu.

La locul evenimentului au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. De asemenea au fost anunțați reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nicolae Bălcescu și Delgaz Grid.

În urma recunoașterii, incendiul se manifesta la o anexa gospodărească. Ca urmare a producerii evenimentului au ars bunuri materiale depozitate și acoperișul anexei, pe o suprafață de aproximativ 90mp.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic generat de un coș de fum amplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile.