Incendiu puternic la Poduri: trei locuințe și mai multe anexe, afectate de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit, aseară, în satul Bucșești, comuna Poduri, județul Bacău, pompierii militari băcăuani intervenind cu mai multe autospeciale pentru limitarea și lichidarea focului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la locul solicitării au fost mobilizate progresiv forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești: trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă. În sprijin au intervenit și voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

În urma incendiului, au fost afectate trei locuințe, un adăpost pentru animale și o anexă gospodărească, pe o suprafață totală de aproximativ 450 de metri pătrați.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Mai multe animale aflate în gospodăriile afectate – porcine, păsări și iepuri – au fost salvate de echipajele de intervenție.

Conform primelor cercetări efectuate de pompieri, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Reprezentanții ISU Bacău reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.