Începe prima etapă a lucrărilor de punere în siguranță a podului Narcisa. Ce prevede contractul de 2,6 milioane de lei

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a transmis ieri că au sosit parapeții ce vor fi montați pe podul de la Narcisa, pentru punerea în siguranță a obiectivului. Operațiunea este prima etapă din cadrul lucrărilor ce costă 2,6 milioane de lei.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat la data de 8 decembrie 2025 și a fost emis pe 16 decembrie 2025. Consorțiul de firme care execută lucările este format din GDO-MOV Impex SRL, Procontrans CAI Ferate SRL și Via Carpatia Consul SRL, liderul asocierii fiind GDO-MOV Impex SRL.

Conform declarațiilor primarului Viziteu, începe montarea parapeților pe pod, după care mai urmează două etape.

„Al doilea pas este să îndepărtăm stâlpii de iluminat public. Greutatea lor ar putea angrena prăbușirea parapeților. Urmează secționarea liselor de la parapetul metalic existent și îndepărtarea elementelor prefabricate de beton pe toată lungimea podului”, a precizat edilul la sfârșitul lunii octombrie.

Mulți băcăuani și-au manifestat îngrijorarea față de greutatea pe care acești parapeți o au și modul în care ar afecta siguranța podului și așa șubred. Primarul Viziteu a dat însă asigurări că nu există probleme. „Soluția montării parapeților a fost stabilită în urma unei expertize și de către un inginer de poduri. Parapeții rămân pe pod până la momentul la care vine expertiza actualizată pentru reparații. Acum executăm punerea în siguranță”, a afirmat, vineri, primarul municipiului Bacău.