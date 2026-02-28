Intervenție de urgență în municipiul Bacău: tânăr de 20 de ani, salvat la timp de polițiști

Un tânăr de 20 de ani din municipiul Bacău a fost salvat de polițiști, după ce a încercat să își pună capăt vieții, provocându-și leziuni în locuința în care trăiește împreună cu mama sa.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, astăzi, în jurul orei 11.30, printr-un apel la 112 a fost semnalat faptul că tânărul s-ar fi încuiat în bucătăria apartamentului și își provoca răni, cu intenția de a se sinucide.

La fața locului a ajuns de urgență o patrulă din cadrul Secția 2 Poliție Bacău. Polițiștii l-au găsit pe tânăr în bucătărie, în timp ce își provoca leziuni în zona gâtului și a capului și declara că dorește să își pună capăt vieții.

Oamenii legii au intervenit prompt, reușind să îl deposedese de obiectul înțepător pe care îl avea asupra sa și să îl imobilizeze într-o poziție de siguranță, pentru a preveni automutilarea. Până la sosirea echipajului medical, aceștia i-au acordat primul ajutor, încercând să oprească sângerarea.

La intervenție a fost solicitat și un echipaj de ambulanță, care i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au fost sprijiniți de un elev al Școlii de Poliție și de un student al Academiei de Poliție, care au dat dovadă de prezență de spirit și au consiliat-o pe mama tânărului, aflată în stare de șoc.

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar viața tânărului a fost salvată datorită reacției rapide a forțelor de ordine.