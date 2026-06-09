Intervenție pe strada Lanul Gării din municipiul Onești!

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Astăzi – 9 iunie 2026, s-a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe strada Lanul Gării din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile, în intervalul orar 09.00 – 15.00, consumatorilor de pe strada Lanul Gării. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Biroul de Comunicare RAJA SA