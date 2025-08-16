Investiție de 40 de milioane lei în rețeaua de apă și canalizare din Poduri. Președinta CJ, Breahnă Pravăț, deputatul Vasile Budacă și managerul CRAB, Doru Constantin, au vizitat șantierul

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a efectuat o vizită de lucru în comuna Poduri, alături de primarul Diana Narcisa Miclăuș, deputatul Vasile Budacă și directorul CRAB, Doru Constantin, pentru a verifica stadiul lucrărilor de extindere a rețelei de apă și canalizare.

Proiectul, demarat în primăvara acestui an și ajuns deja la un grad de execuție de aproape 25%, presupune introducerea a încă 10 kilometri de conductă de apă și 12 kilometri de rețea de canalizare. Investiția, cu o valoare totală de peste 40 milioane de lei, face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii de utilități publice din județ, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă, în cadrul căruia județul Bacă a atras aproximativ 600 milioane de euro.

„Execuția lucrărilor în această comună a debutat în primăvara acestui an, ajungând astăzi la aproape 25%, însă finalizarea acesteia, anul viitor, va introduce în domeniul public al Comunei Poduri încă 10 km de conductă de apă curentă și încă 12 km de rețea de canalizare, acestea însumând o valoare de peste 40 mil. lei”, a notat, pe Facebook, Cristina Breahnă Pravăț.